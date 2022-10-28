8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق السمك الحضاري في بورسعيد

تمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد من إخماد حريق هائل نشب في محل لبيع الزيوت، ثم انتقل إلى هيش خلف سوق السمك الحضاري بمدينة بورفؤاد ببورسعيد امتد لحوالي ساعتين بسبب ماس كهربائي ويجرى حصر الخسائر الناتجة عن الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بقيادة العقيد هانى المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد وجرى التعامل مع الأدخنة بمواد كيميائية لعدم اشتعال النيران مرة أخرى.

تدخل العناية الإلهية

وأكد مصدر مسؤول بقسم الإطفاء أن العناية الإلهية تدخلت لحماية السوق الحضاري والمبانى المحيطة بها بمدينة بورفؤاد من كارثة محققة، حيث اشتعلت النيران في محل لبيع الزيوت ثم انتشر في أرض فضاء بها كميات كبيرة من الهيش والبوص وساعد في وصول ألسنة اللهب لارتفاع أكثر من 3 أمتار.

كما ساهمت ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس تحت إشراف المهندس أشرف البياع في إرسال سيارات إطفاء لدعم قسم الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد تحسبا لزيادة الحريق.

عدم وجود إصابات بشرية أو اختناقات أو خسائر

كما انتقل اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد إلى مكان الحادث وأكد في تصريحات لـ«الوطن» عدم وجود إصابات بشرية أو اختناقات أو خسائر في المحلات التجارية، ويجرى حصر الخسائر الناتجة من الحريق التى وصفها بالمحدودة وقدم الشكر للجهات المختصة التي أنقذت المنطقة من كارثة محققة.

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد تلقى إخطارًا من العقيد هانى المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد يفيد باندلاع حريق خلف سوق السمك الحضاري بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، وعلى الفور انتقلت سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المحلات الموجودة بالسوق.