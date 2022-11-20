رسميا.. حساب دونالد ترامب يظهر من جديد على «تويتر»

أعلن مالك شركة تويتر، إيلون ماسك عن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتويتر من جديد، وبعد دقائق من إعلانه ظهر بالفعل حساب «ترامب» على تويتر، حسبما أفات فضائية «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

استطلاع رأي حول حساب ترامب

وكان ماسك نشر استطلاعا لمعرفة رأي مستخدمي «تويتر» في إمكانية عودة ترامب إلى المنصة.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال ماسك إن حظر ترامب كان خطأ و«قرارا غبيا من الناحية الأخلاقية».

سبب تعطيل حساب ترامب

في يناير 2021 أغلق كل من «تويتر» و«فيسبوك» و«سناب» مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وأخفى «تويتر» 3 تغريدات لـ ترامب «نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن»، بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونجرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.