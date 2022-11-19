«ميلاد عظيم مصر» يتصدر تويتر.. «100 مليون بيتمنولك عيد سعيد يا ريس»

انتشر هاشتاج «ميلاد عظيم مصر» للتهنئة بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل قائمة تريندات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك احتفاءً من المواطنين بعيد ميلاد الرئيس السيسي بنشر صور له في مناسبات مختلفة، تعبر عن مدى تواضعه مع البسطاء والعمل على تلبية احتياجاتهم، فضلًا عن إنسانيته في احتفاليات الشهداء أو ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤتمرهم السنوي «قادرون باختلاف».

وقال أحد المواطنين خلال التعليق: «شكرًا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا مصر كلها بتقولك شكرًا يا ريس، وكل سنة وانت دايمًا مشرفنا»، بينما قال آخر: « الرئيس السيسي قائد عظيم وأب حنون ورئيس لكل المصريين، عيد ميلاد سعيد يا قائد»، بينما علق آخر: « كل سنة وسيادتكم بألف بخير فخامة الرئيس السيسي طولة العمر ليك بالخير والصحة والسعادة ربنا يحفظك ويحميك لمصر الحبيبة شكرا. شكرا».

بينما احتفى آخر: «كل سنة وإنت طيب وبخير وصحة وسلامة وعافية وسعادة وسرور طول العمر وانتم والأسرة الكريمة و عقبال مليون سنة وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر وأبطال مصر الشرفاء بجيشها وشرطها وشعبها وجيشها وشرطتها ورئيسها وربنا يحفظها من كل سوء يا رب العالمين»، فيما قالت أخرى: «100 مليون مصري بيتمنولك عيد ميلاد سعيد يا ريس انا كمصرية فخورة ببلدي وباللي وصلتله في عهدك».

وقال أحد المواطنين: «السيسي أصبح بالنسبة لينا أيقونة، نور في عالم كان مظلم تماما، والأمل اللي اتولد خلي طموحنا أعظم في اننا نبقي دوله عظمي ويكتمل الحلم، شكرًا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا مصر كلها بتقولك شكرًا يا ريس وكل سنة وأنت دايمًا مشرفنا».