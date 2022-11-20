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بث مباشر.. البيان الختامي لمؤتمر المناخ COP27

كتب:

محمد عزالدين
04:11 ص | الأحد 20 نوفمبر 2022
مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ

تعرض جريدة «الوطن» بثا مباشرا للبيان الختامي لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ.

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بقلم محمد عزالدين