بث مباشر.. البيان الختامي لمؤتمر المناخ COP27 كتب: محمد عزالدين 04:11 ص | الأحد 20 نوفمبر 2022 مؤتمر المناخ تعرض جريدة «الوطن» بثا مباشرا للبيان الختامي لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ. اقرأ المزيد: مساعد وزير الخارجية الأسبق: مؤتمر المناخ مرحلة الانتقال من الوعود للتنفيذ «الخارجية»: مصر طرحت ورقة وسطية بين المواقف في مؤتمر المناخ سامح شكري: العالم يترقب نتائج مؤتمر المناخ.. والوقت ليس في صالحنا خبراء بيئيون يرصدون تأثير مؤتمر المناخ COP27 على تشكيل وعي المصريين مؤتمر المناخ أكبر دعاية للسياحة.. زيارات الضيوف تروج للمقاصد المصرية مؤتمر المناخ شرم الشيخ COP27 بقلم محمد عزالدين