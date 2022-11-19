«الخارجية»: مصر طرحت ورقة وسطية بين المواقف في مؤتمر المناخ

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن التباين في مواقف الوفود الحاضرة لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ استدعى رئاسة المؤتمر المتمثلة في مصر بأداء دورها ومسؤوليتها في محاولة طرح ورقة تكون وسطية بين المواقف وتحافظ على الأهداف والأولويات الرئيسية لكل طرف ومجموعة جغرافية.

مشاورات ومناقشات تجرى حاليًا في COP27

وأضاف «أبوزيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم: «هذه الورقة تم توزيعها على جميع الدول، وهناك مشاورات ومناقشات تجرى الآن على كل الأوراق، فهناك القرار الجامع، وهو عبارة عن ورقة كبيرة تعبر عن أهم البنود الرئيسية في جميع القرارات، وهناك قرارات كثيرة أخرى فرعية، 4 من هذه القرارات تتناول موضوعات ما زالت تحتاج لمزيد من التفاوض».

وواصل: «التفاوض يتم الآن حول القرارات الفرعية التي تتناول الموضوعات المشار إليها، وهناك مساحة كبيرة متروكة من جانب الرئاسة للدول للتفاوض، ودور الرئاسة هنا هو إعداد النص وتوزيعه على الأطراف».

دور مصر خلال رئاستها دور مؤتمر المناخ

وأوضح أن رئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة لأطراف اتفاقية تغير المناخ تستمر لمدة عام كامل، وفي خلال هذه المدة هناك متابعة لتنفيذ ما يصدر من هذا المؤتمر من قرارات وهناك لقاءات ومؤتمرات فرعية وندوات وفعاليات كثيرة تطلع لها مصر باعتبارها رئيسة هذه الدولة حتى تسليم الرئاسة للدولة المقبلة وهي الإمارات.