مؤتمر المناخ أكبر دعاية للسياحة.. زيارات الضيوف تروج للمقاصد المصرية

انطلقت اليوم، فعاليات الجلسة الختامية لقمة المناخ «COP 27» المقامة على أرض السلام الخضراء شرم الشيخ، بمشاركة قادة دول العالم، وترصد «الوطن» في التقرير التالي، تأثير مؤتمر المناخ على السياحة المصرية خلال فترة انعقاد القمة، فضلا عن أهم زيارات ضيوف المؤتمر للمعالم السياحية المصرية.

شاكر: ضيوف المؤتمر روّجوا للسياحة المصرية

وتعليقا على ذلك، قال مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن مؤتمر المناخ في دورته الـ27، كان فرصة هائلة للترويج للأماكن السياحية سواء في مدينة شرم الشيخ أو على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن استقبال ضيوف المؤتمر بالصورة التي ظهر عليها، كان ترويج خاص لإظهار جمال الأماكن السياحية القديمة، موضحا أن قمة المناخ وضعت مصر على الخريطة السياحية العالمية بقوة.

كارم: مصر استفادت من مؤتمر المناخ في قطاع السياحة

ومن جهته، أوضح محمد كارم، خبير سياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر استفادت من مؤتمر المناخ في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن ضيوف المؤتمر على هامش زيارتهم لمصر تفقدوا الأماكن السياحية المتنوعة، مثل الأهرامات ومتحف الحضارة، كما أنهم سافروا إلى مدينتي الأقصر وأسوان وغيرها، مضيفا أن مصر نجحت بقوة في استضافة قمة المناخ وإبهار العالم.

بينما أكد عماد الدين العدوي، مرشد سياحي، أن الأشخاص البارزين في المؤتمر، خلال زيارتهم للأماكن السياحية الموجودة في مصر، كان أكبر ترويج للسياحة المصرية، خاصة أن وسائل الإعلام على مستوى العالم كانت تتابع هذه الشخصيات في حضور المؤتمرات وجولاتهم المختلفة.

زيارات ضيوف مؤتمر المناخ للأماكن السياحية

وجاء خلال فعاليات مؤتمر المناخ، على مدار الأيام الماضية، زيارات بعض الشخصيات البارزة للمعالم السياحية المتنوعة في مصر، ما يؤكد أن قمة المناخ استطاعت أن تنجح في الترويج للمقاصد السياحية، وكان أبرزها زيارة رئيس فنزويلا وزوجته، ورئيس وزراء الباهاما والوفد المرافق له، للأهرامات والمتحف المصري، في جولة سياحية.

واستمر توافد العديد من ضيوف المؤتمر إلى المقاصد السياحية، من بينهم رئيس وزراء توفالو، وقرينته ووزير البيئة الياباني، والسفير الياباني بالقاهرة، الذين قاموا بجولة سياحية داخل الاهرامات، بينهما شهدت منطقة آثار سانت كاترين، زيارة الملك توبو السادس ملك تونجا والسيدة قرينته، وصودا زيمو، وزير الطاقة بجمهورية زيمبابوي، وحرم سفير دولة إندونيسيا بمصر وابنته.