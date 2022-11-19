رئيس التحرير

أحمد الخطيب

سامح شكري: العالم يترقب نتائج مؤتمر المناخ.. والوقت ليس في صالحنا

المشاركون في COP27 مطالبون بالتوصل إلى إجماع على مواجهة تحديات المناخ

كتب:

شريف سليمان
10:46 ص | السبت 19 نوفمبر 2022
السفير سامح شكري وزير الخارجية رئيس قمة المناخ الـ27

السفير سامح شكري وزير الخارجية رئيس قمة المناخ الـ27

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ 27، إن العالم يراقب ما ستستفر عنه قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، موضحًا: «الوقت ليس في صالحنا، وعلينا إبداء المرونة اللازمة من أجل إرضاء كل الأطراف».

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ COP27، منذ قليل: «يجب أن نصل إلى الأساس الذي يمكن البناء عليه، للوصول إلى المواقف المطلوبة، ويجب على كل الأطراف أن يصلوا إلى إجماع، وإظهار المرونة اللازمة لمعالجة التحديات الخاصة بتغير المناخ، الذي يؤثر على الملايين الذين يعانون كما رأينا من دمار وفيضانات وحرائق وفقدان الحياة».

اقرأ المزيد:

سامح شكري: الوفود ما زالت متمسكة بمواقفها حول القضايا المناخية الأساسية

سامح شكري: يجب على الأمم أن تسعى لتحقيق آمال وطموحات شعوبها

سامح شكري: التحرك الجماعي لمواجهة التغيرات المناخية ضرورة قصوى

سامح شكري: لقاء قادة العالم في قمة المناخ يؤكد التزام الدول تجاه القضية

سامح شكري: برنامج «شرم الشيخ للتكيف» يساعد 4 مليارات نسمة على مواجهة آثار تغير المناخ
بقلم شريف سليمان