سامح شكري: العالم يترقب نتائج مؤتمر المناخ.. والوقت ليس في صالحنا

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ 27، إن العالم يراقب ما ستستفر عنه قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، موضحًا: «الوقت ليس في صالحنا، وعلينا إبداء المرونة اللازمة من أجل إرضاء كل الأطراف».

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ COP27، منذ قليل: «يجب أن نصل إلى الأساس الذي يمكن البناء عليه، للوصول إلى المواقف المطلوبة، ويجب على كل الأطراف أن يصلوا إلى إجماع، وإظهار المرونة اللازمة لمعالجة التحديات الخاصة بتغير المناخ، الذي يؤثر على الملايين الذين يعانون كما رأينا من دمار وفيضانات وحرائق وفقدان الحياة».