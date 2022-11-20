رئيس مؤتمر المناخ في الجلسة الختامية: اعتمدنا على نهج شفاف ومتوازن

وجه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ27، الشكر لكل الوفود المشاركة في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، قائلا إنه جرى الاعتماد على نهج شفاف ومتوازن، وأي خطأ ليس مقصودا بأي صورة من الصور، ونحن نمتن لكل الوفود والمجموعات التي كانت متواصلة معي ومع وفدي مما سمح لنا للوصول إلى النتيجة النهائية التي وصلنا إليها.

وأضاف «شكري»، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، أن النص الذي سيعتمد سيعكس التوازن الدقيق الذي يخدم مصالح الجميع والذي تم تمثيله في هذا الاجتماع والدليل على الطموح العالم الذي نستطيع الوصول إليه في هذه اللحظة من اللحظات الهامة.