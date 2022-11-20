رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية: نشكر مصر لاختيارنا كشريك في مؤتمر المناخ

قدم رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، جان ميشال، الشكر لمصر لاستضافتها مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، الذي يعد حدثا كبيرا باسم أفريقيا ولقبولها جمهورية الكونغو الديمقراطية لتكون شريكا في التحضير لمؤتمر المناخ.

ناقشنا موقف كل دولة من حيث معدل تغير المناخ

وأضاف رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، خلال لقاء ببرنامج «زووم أفريقا»، المذاع على شاشة «CBC»، وتقدمه الإعلامية سالي عاطف: «لقد انقسمنا لمجموعتين خاصة في منطقتي يانجامبي وفي العاصمة كينشاسا لنناقش مع العلماء والوزراء لوضع موقف كل دولة من حيث معدلات تغير المناخ».

وتابع: «نضيف أيضا فرصة لتقديم ما ننتظره، أولا وقبل كل شيء يجب أن أشكر مصر ثم أشكرهم مرة أخرى لقبولها جمهورية الكونغو لتكون شريكا في مؤتمر المناخ فنحن هنا في هذا الموقف كشريكين».

وواصل: «بياننا هو ما بدأناه والذي ذكره رئيسنا بوضوح، حين تناول تلك الأسئلة المتعلقة بتغبر المناخ، فنحن نشارك بإمكاناتنا لتوفير حلول جذرية، فلدينا بالفعل 155 مليون جهة فاعلة في الغابات، وتمثلت إمكانياتنا قيمة كبيرة، إلى جانب أيضا انتقال الطاقة إذا ما كان علينا التحدث عن البطارية الكهربائية أو الطاقة الخضراء».

وتابع: «إمكانياتنا ضخمة جدا لدينا الكثير من الإمكانيات من حيث الطاقة الشمسية التي يمكن طرحها، يمكننا أيضا توفير الطاقة المائية ونحصل على كل ما يمكننا تقديمه للعالم، ونضع أنفسنا في مهمات كدولة حل ويمكننا ذكرها مرة أخرى في مؤتمر المناخ من خلال إعدادها مع مصر ثم من خلال الإدلاء بصوتنا هنا في شرم الشيخ».

نشكر مصر على حسن استضافة مؤتمر المناخ

ووجه الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن استضافة مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وإتاحة الفرصة مرة أخرى لأفريقيا لاستضافة مثل هذا الحدث الضخم.

ودعا جميع المستثمرين أن تأتي للكونغو الديمقراطية والاستثمارات التي يمكن أن تأتي مباشرة من مصر، قائلا إن جميع القطاعات مفتوحة على مصراعيها للحصول على الاستثمارات.