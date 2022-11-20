مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في منزله بسوهاج.. «انهارت عليه الحفرة»

لقي عامل مصرعه إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار في مركز البلينا بسوهاج، وجرى نقل جثته إلى مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وصول شخص يدعى «عبدالله م»، أربعيني، لمستشفى البلينا المركزي مصابا بكسور وكدمات وادعاء انهيار حفرة عليه، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له، وتم نقل جثته لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

التنقيب عن الآثار

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع البلاغ، وتبين قيام العامل المتوفى بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله فانهارت عليه الحفرة، ليسرع الجيران وذويه بإخراجه ونقله لمستشفى البلينا المركزي.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين وجود غرفة قُطر مترين في متر ونصف وأدوات حفر، وبسؤال زوجته «سهام ح»، 41 عامًا، ربة منزل، وتقيم بمركز البلينا، أفادت بمضمون ما تقدم، ونفت وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.