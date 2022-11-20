عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 27 آخرين في حادث بطريق «رأس غارب الزعفرانة»

شهد طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر حادث مروع صباح اليوم الأحد أسفر عن مصرع 11 شخص وإصابة 27 آخرين نتيجة اصطدام اتوبيس ركاب تابع لإحدي الشركات الخاصة بتريلا وتم استدعاء أكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين و الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى وجار المتابعة.

11 متوفي و27 مصاب في حادث رأس غارب

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إخطار بحادث تصادم أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدي شركات النقل الخاصة بتريلا بالكيلو 40 طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع 11 شخص وإصابة 27 آخرين وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصابي حادث رأس غارب

وأشار مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزى بأن المصابين حالتهم تترواح بين خطيرة ومتوسطة و الإصابات عبارة عن كسور وجروح وكدمات متفرقة ونزيف داخلي وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجار عمل اللازم.

موقع حادث رأس غارب

أفاد مصدر أمني في تصريحات لـ الوطن بأن الحادث وقع في الكيلو 40 شمال مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر نتيجة السرعة الزائدة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.