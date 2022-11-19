تشييع جنازة شابين أبناء عمومة لقيا مصرعهما في حادث سير بالإسماعيلية

شيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة أبوصوير في الاسماعيلية اليوم السبت جثامين شابين لقيا مصرعهما في حادث أليم جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وأمرت جهات التحقيق اليوم السبت بدفن جثامين المتوفيين في حادث الإسماعيلية وتسليمها إلى ذويهما بعد انتداب مفتش الصحة لمعاينة ومناظرة الجثامين للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

حالة من الحزن تخيم على الأهالي

وشهدت عزبة أبو جازية التابعة لمركز ومدينة ابوصوير حالة كبيرة من الحزن اثناء تشييع الجثامين لارتباط الشابين بعلاقات قوية مع الأهالي.

عدم استقرار حالة المصاب

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الأطباء قررو احتجاز مصاب وصل مساء أمس في الحادث بسبب عدم استقرار حالته الصحية.

وتابعت المصادر، أن الشاب كريم ابرهيم 17 سنة وصل إلى المستشفى مصاب بحروق مختلفة وكسور وجرى إجراء الإشعات اللازمة والجراحات اللازمة لاستقرار الحالة.

وكان حادث سير أسفر عن وفاة عبد الرحمن عطوة إبراهيم، 18 سنة، مقيم أبو جازية أبو صوير، طالب في الصف الثالث الثانوي وإبراهيم عبد الفتاح إبراهيم 17 سنة، مقيم أبو صوير طالب، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: رشا محمد خليل 38 سنة و كريم عبد الله ابراهيم عبد الفتاح، 16 سنة مقيم بذات العنوان بحروق وكسور مختلفة.