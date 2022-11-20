مندوب زامبيا: COP27 ستصبح لحظة فارقة في عمر الكوكب بنتائجها العادلة

قال مندوب زامبيا في الجلسة الختامية لقمة المناخ COP27، إنّ المؤتمر الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ، نجح في التوصل إلى نتائج عادلة وطموحة، كما وجّه الشكر والتقدير إلى مصر وشعبها على حسن الضيافة والترحاب وحرصها على إنجاح المؤتمر، مؤكدا: «سننظر في السنوات المقبلة إلى هذا المؤتمر الأفريقي كلحظة فارقة في تاريخ الكوكب».

استعادة الأمل والعدالة المناخية

ووجّه مندوب زامبيا، خلال كلمته في الجلسة الختامية لقمة COP27، الشكر إلى سامح شكري، وزير الخارجية، والرئيس الحالي لمؤتمر COP27، على حسن قيادته وإدارته للمؤتمر، قائلا إنّها مكنت الجميع من التوصل إلى نتائج متوازنة وطموحة، والمضي قدما للتصدي إلى تصاعدات التغيرات المناخية التي تؤثر على ملايين المستضعفين في أفريقيا والبلدان النامية الأخرى، إلى جانب استعادة الأمل والعدالة المناخية.

دعم احتياجات الدول النامية

وتابع أنّ القرارات التي اعتمدتها قمة المناخ اليوم، تعطي العالم بصيص من الأمل يمكن رؤيته على كوكبنا، متوقعًا تناقص العبء عن الفقراء حول العالم بعد تنفيذ تعهّدات المناخ، مضيفا: «نضم صوتها إلى بيان مجموعة الـ77 والصين، القمة أسفرت عن تحقيق تقدم بشأن الفهم الأعمق للنظام متعدد الأطراف، الذين يمكن أن يدعم احتياجتنا وأولويات البلدان النامية لتحقيق العدالة المناخية».

وهنأ مندوب زامبيا، رئيس مؤتمر المناخ COP27، على الانفراد الذي حدث في الترتيبات التمويلية في هذا المجال المهم بعد 30 عاما من السعي على الأرض الأفريقية، حيث وصل العالم إلى ترتيبات تمويلية لمساعدة البلدان النامية على التصدي للخسائر والأضرار، عن طريق الدعم وتوفير موارد إضافية جديدة لقارتنا، التي تضررت أكثر من غيرها بالآثار السلبية لـ تغير المناخ.