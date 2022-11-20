تطوير مركزي شباب في قريتين بأسيوط ضمن «حياة كريمة».. ملاعب خماسية وصالات

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، استلام مركزي شباب «نزة قرار» و«كوم بوها» التابعين لإدارة شباب مركز منفلوط، بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشمل تطوير مراكز الشباب.

استلام مركزي شباب «نزة قرار» و«كوم بوها»

وقال الدكتور عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط في تصريحات، إن اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة المهندسة سومة عبد العظيم مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية، وقعت محضر ستلام مركزي شباب «نزة قرار»، و«كوم بوها» التابعين لإدارة شباب منفلوط، في حضور محمد ثابت مدير الإدارة، كما تابعت اللجنة أعمال التطوير بمركز شباب المدور وعرب الشريفة، والعزية، وأم القصور، للوقوف على أهم وآخر الملاحظات تمهيدا للاستلام.

أعمال تطوير مراكز الشباب

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن شملت أعمال التطوير بمركزي شباب نزة قرار وكوم بوها رفع كفاءه البنية التحتية، وإنشاء ملاعب خماسية وملاعب متعددة الأغراض، وتزويدها بصالات الأنشطة الرياضية، إلى جانب تطوير المبنى الإداري، من أجل أن تصبح مراكز الشباب لائقه لمن يتردد عليه من الشباب والنشء، وخلق حياة أفضل لأبناء مصر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف الى الإرتقاء بحياة المواطن المصري، والعمل على إحداث نقل نوعية في مراكز الشباب وتحويلها الى مراكز خدمه مجتمعية تتيح مختلف الخدمات.