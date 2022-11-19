محافظ أسيوط: دعم منظومة النظافة بـ 40 سيارة لشفط الأتربة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يقدم كافة سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، وتزويد الحملات المكيانيكية بالمراكز والأحياء بعدد 40 سيارة شفط أتربة ونظافة شوارع، لافتاً إلى متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى العمل على رفع مستوى الحدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة من بينها قطاع النظافة والحفاظ على البيئة، فضلاً عن متابعة الإضاءة وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين والتأكد من تغطية كافة أسلاك الكهرباء.

رفع المخلفات والقمامة

وأضاف محافظ أسيوط، في بيان، أن حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بقرى ومراكز المحافظة مستمرة وتتم بصفة دورية ويومية خلال الوردتين الصباحية والمسائية لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة، على أن تستمر تلك الفعاليات في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة، خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حملات نظافة في 7 مراكز

وأوضح المحافظ أنه تم شن حملات بحي شرق ومراكز الفتح والبداري وساحل سليم وصدفا وديروط وأبو تيج، بإشراف خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة أبو تيج، ومحمود ياسين، رئيس حي شرق، ونوابهم، وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية.