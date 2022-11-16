محافظ أسيوط: تنفيذ 100% من أعمال مجمعات خدمات المواطنين والزراعية بمركز صدفا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروعات مجمع خدمات المواطنين، والخدمات الزراعية ومركز شباب قرية مجريس بمركز صدفا للوقوف على نسب التنفيذ التي تمت بنسبة 100 %.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه خلالها النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

مجمع خدمات المواطنين بقرية مجريس

تفقد المحافظ ومرافقيه أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية مجريس ضمن مشروعات مجمعات الخدمات التي ينفذها جهاز تعمير جنوب الوادى بقري مركز صدفا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن توفيرًا للوقت والجهد.

كما استمع إلى شرح من مسئولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع الذي يتكون من 3 طوابق أرضي و2 علوي، ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي ويجري تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ.

مجمع الخدمات الزراعية

وأكد اللواء عصام سعد، أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ومجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية لكافة التطورات الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» في مختلف القطاعات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين.

تطوير الريف المصري بقرى أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أنه يتم تنفيذ 149 مشروع صرف صحي بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه، و149 مشروع مياه الشرب بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه، وهو ما نعمل على الانتهاء منه في المواعيد المحددة مسبقاً.