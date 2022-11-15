محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات لموسم الشتاء.. بناء 9 جسور وبحيرة تخزين مياه

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال اجتماع مكبر بديوان عام المحافظة، الموقف التعبوي واستعداد جميع القطاعات التنفيذية لاستقبال موسم الشتاء، واحتمالية سقوط أمطار أو سيول، ووضع آليات محددة وخطة استباقية للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار.

ووفق بيان أصدرته المحافظة، اليوم الثلاثاء، جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التعبوي لكافة القطاعات ومدى الاستعداد والجاهزية؛ لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء، بالتنسيق مع كافة الجهات، فضلًا عن التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات واستعداد كل قطاع بوضع الخطة الملائمة فضلاً عن التدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها.

اصطفاف 470 معدة لسحب مياه الأمطار

وأشار البيان إلى أنه يوجد بالمحافظة 40 سد إعاقة و9 جسور حماية و1 بحيرة تخزين و2 مخرات سيول صناعية بقرية درنكة، جرى مراجعتها وجاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، بالإضافة إلى اصطفاف 470 معدة من معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي من «سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة».

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، ضرورة الجهازية ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات؛ لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أية تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات.