ممثلو الشباب بقمة المناخ: COP27 تغلّبت على تحديات التمويل بصندوق دعم البلدان المتضررة 

قال ممثل المنظمات الحكومية المعنية بالأطفال والشباب، علي نياز، إنّ قمة المناخ COP27 واجهت الكثير من التحديات التي تغلّبت عليها بنجاح، حيث واجه المشاركون صعوبات في التمويل، فضلا عن ضعف ترتيبات الاعتماد، موجّها الشكر إلى الدول الأطراف على إنشاء صندوق جديد لدعم البلدان التي تعاني من خسائر وأضرار، مطالبا بتعبئتها بشفافية وإنصاف للوصول إلى المحتاجين في أسرع وقت.

خفض درجة حرارة الأرض

وأضافت ستيفني برسن، ممثلة عن دوائر الأطفال والشباب، خلال كلمتها بالجلسة الختامية لقمة المناخ COP27، أنّ الجميع يلتف على الوصول إلى هدف خفض الحرارة لـ1.5 درجة، لكن لا يوجد اتفاق ملزم بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، لافتة إلى أهمية أن تتسق الإجراءات المتعلقة باستخدام الوقود الأحفوري، مع هدف خفض درجات الحرارة.

وأشادت برسن، بتمثيل الشباب والأطفال، ودورهم في التوصل إلى حلول فيما يخص قضايا التغيرات المناخية، مطالبة دول العالم بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.