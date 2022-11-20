سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

أصدرت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ومنها الأهلي ومصر والإسكندرية، سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه اليوم، فضلا عن باقي العملات الورقية الأخرى، كالريال السعودي والدولار الأمريكي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، نظرا لرغبة البعض في معرفة أسعار صرف بيع وشراء عملة الاتحاد الأوربي اليوم، على هذا النحو:

سعر صرف اليورو اليوم في التجاري الدولي

داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر العملة الأوروبية نحو 25.36 جنيه للشراء، و25.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 25.18 جنيه للشراء، و25.43 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib عند 25.22 جنيه للشراء، و25.48 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية بلغ 25.19 جنيه للشراء، و25.48 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر نحو 25.16 جنيه للشراء، و25.46 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وبلغ سعر اليورو نحو 25.17 جنيه للشراء و25.48 جنيه للبيع، واستقر في المصرف المتحد 24.18 جنيه للشراء و25.48 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزي نحو 25.31 للشراء، و25.40جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

واستطاعت عملة الرياض أن تسجل استقرارا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، إذ استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، كما سجلت العملة السعودية 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي بنك CIB استقرت عند 6.48 جنيه للشراء والبيع وصل نحو 6.52 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل سعر الريال السعودي اليوم 6.29 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.