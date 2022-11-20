المجموعة العربية تشيد بدور مصر في تقريب وجهات النظر خلال مفاوضات COP27

وجّه مندوب المجموعة العربية بالجلسة الختامية لقمة المناخ COP 27، خالص شكر المجموعة العربية، على الدور العظيم الذي أخذته مصر على عاتقها، لتقريب وجهات النظر والمضي قدمًا في المسارات التفاوضية المختلفة، فضلًا عن الجهود المبذولة مع الدول الأطراف بغية التوصل إلى مخرجات شاملة ومتوازنة وعادلة، تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والظروف المختلفة للجميع.

خفض الانبعاثات

وأضاف مندوب المجموعة العربية في الجلسة الختامية لـ قمة المناخ COP 27، أنّه لا يمكننا تفويت أي فرصة لخفض الانبعاثات بغض النظر عن المصدر أو القطاع، وعلينا توظيف جميع التقنيات لخدمة هذا الهدف، معربًا عن تطلعه إلى سنة مقبلة تعزّز مخرجات البرنامج وتحدد أهدافه بشكل يتواءم مع نطاق هدف درجة الحرارة لاتفاقية باريس، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع القدرات والظروف للأوطان المختلفة.

بيان مجموعة الـ77 والصين

وأكد أنّ المجموعة العربية تتفق مع بيان مجموعة الـ77 والصين، كما تؤكد ضرورة الالتزام بمبادئ الاتفاقية الخاصة بتغير المناخ، خاصة مبدأ العدالة والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، وتفعيل تطبيق اتفاقية باريس، مشيرًا إلى أنّ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس تركز على معالجة الانبعاثات، لأهمية هذا النهج لتحقيق أوسع نطاق للعمل المناخي.

وأعرب مندوب الجامعة العربية، عن أمله في أن يخلق برنامج التخفيف مساحة لتبادل الخبرات وعقد ورش العمل، إلى جانب إجراء الحوارات لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتخفيف ووسائل الدعم.