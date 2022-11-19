خبير عسكري لبناني لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين رفضت إدانة روسيا في قمة الـ20

قال الخبير العسكري اللبناني العميد خالد حمادة، إنه يجب على الولايات المتحدة، وضع إطار أمني يشمل منطقة بحر الصين والمضايق والممرات وتايوان بمشاركة صينية، في إطار يتقبله الجميع ويحفظ لكل دولة دورها.

الصين رفضت تحويل قمة العشرية لقمة أمنية

أوضح «حمادة» خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن قمة العشرين حاولت استثمار القمة واعتبارها كمنصة دولية لتوجيه البيان النهائي في إدانة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، لافتًا أن الصين رفضت تحويل منتدى اقتصادي لمنتدى أمني ورفضت منطق العقوبات.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استشعرت في قمة الـ20 أن القطب الصيني الصاعد لم يعد كما كان عليه منذ سنوات خلت، مشيرًا إلى ضرورة وجوب الاعتراف بان للصين وقعها وتأثيرها.

وشدد على أن الأمور تتقدم باتجاه بضرورة أن يكون هناك قطب أخر في العالم على الأقل الصين في المرحلة الحالية.