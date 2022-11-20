شكري: الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ.. والتمويل يحمي سكانها من الخطر

قال سامح شكري، وزير الخارجية، والرئيس الحالي لقمة COP27، إنّ الدول المعرّضة لخطر التغيّر المناخي معظمها من العالم النامي، ما يتطلب تمويلا عاجلا لتوفير الموارد التكنولوجية اللازمة لتمكينها من تأدية مسؤولياتها، وحماية سكانها من خطر التغير المناخي.

وأضاف شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب رفع الجلسة الختامية لقمة COP27، أنّ القمة اعتمدت قرارت عدّة، فضلا عن المستند المجمع لقمة شرم الشيخ، الذي وضع القضايا ذات الارتباط والأهمية بتغير المناخ في إطار التنفيذ، ووضع الآليات اللازمة للمواجهة، مشيرا إلى أنّ مصر مستمرة في رئاسة القمة حتى تسليمها إلى دولة الإمارات الشقيقة العام المقبل.