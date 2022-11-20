رئيس مؤتمر COP 27: الدول النامية تحتاج للدعم المالي والفني لمواجهة تغير المناخ

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ الـ27، أن الدول النامية تحتاج إلى الدعم المالي والفني لمواجهة تغير المناخ قائلًا: «إننا نغادر شرم الشيخ بأمل متجدد في المستقبل، مستقبل هذا الكوكب وبإرادة جماعية أقوى وعزم أكبر، من أجل بلوغ المستهدف من اتفاقية باريس الخاص بالاحتراز، وقد اعتمدنا برنامج عمل التفعيل المرتبط بالتخفيف هنا في شرم الشيخ من أجل المساهمة في الإبقاء على مستهدف الدرجة ونصف الدرجة».

توسيع رقعة العمل المناخي

وأضاف «شكري»، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، «ها نحن في مصر وأظهرنا مجددا أن قادة العالم يستمعون إلى أهل العلم وأننا نبني سياستنا بناء على الدليل العلمي وسنتخذ كل التدابير والخطوات من أجل توسيع رقعة عملنا المناخي من أجل التخفيف والمطامح ذات الصلة في هذا العقد».

الدول النامية تتحمل عبء تغير المناخ

وتابع: «نغادر شرم الشيخ باتفاق هام وملموس من أجل تفعيل اتفاقية باريس في هدفها المرتبط بالتخفيف وهذا مطلب طويل الأمد من طرف البلدان النامية، والتي تتحمل العبء الأكبر من تغير المناخ وإن كانت هي الأقل مسؤولية عنه وتحتاج وتستحق الدعم المالي والفني من أجل بناء قدراتها للتصدي والاستجابة وبناء قدرتها على الصمود».

وواصل: «أنا على ثقة بأن العمل المستمر حول الهدف العالمي المرتبط بالتكيف سوف يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه في مؤتمر الأطراف الـ28 في العام المقبل خدمة في مصالح الجميع».