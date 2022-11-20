حادث أتوبيس البحر الأحمر.. جثتان مجهولتان وتحويل 4 مصابين لمستشفى الغردقة

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل على طريق «رأس غارب- الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين.

تحويل 4 حالات لمستشفى الغردقة

وذكر مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، أن عدد الوفيات حتى الآن 12 شخصا، بينهم جثتان مجهولتي الهوية، فيما وصل عدد المصابين إلى 30 مصابا، تم تحويل 4 حالات إلى مستشفى الغردقة العام لصعوبة حالتهم وجاري عمل اللازم.

وانتقل الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، وفرق طبية من أطباء وطاقم تمريض إلى مستشفى رأس غارب المركزى لمتابعة حالة المصابين.

مصرع وإصابة 42

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة تريلا بالكيلو 40 على طريق «رأس غارب- الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 12 وإصابة 30 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.