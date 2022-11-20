ارتفاع ضحايا حادث أتوبيس البحر الأحمر إلى 12 متوفيا و32 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق «رأس غارب- الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، إلى 12 متوفيا، من بينهم السائق و5 سيدات، و32 مصابا، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، إخطارا بوقوع حادث بطريق «رأس غارب- الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 27 آخرين، نتيجة اصطدام أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات الخاصة بتريلا.

وأكد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، ارتفاع عدد الوفيات في الحادث إلى 12، بينهم السائق، وكذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 32 مصابا، وتم استدعاء أكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.