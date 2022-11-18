مصرع مهندس وإصابة آخرين في حادث مأساوي بالفيوم: «دخل المقابر مطلعش»

لقي مُهندس شاب مصرعه، في حادث مأساوي بنطاق قرية الروضة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الجمعة، حيث ذهب إلى المقابر لزيارة والديه إلا أنّه دخل المقابر ولم يخرج، وتسببت وفاة المهندس الشاب، في حزن كبير لأهالي قرية الروضة ومركز طامية بالكامل، فيما هرع الجميع إلى المقابر لإنهاء الإجراءات وتشييع جنازته بأسرع وقت ممكن.

بلاغ بوفاة مهندس بحادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بمصرع مهندس في حادث مأساوي بمنطقة المقابر على طريق الروضة – طامية بنطاق المركز، وأصيب اثنان آخران في نفس الحادث.

الشرطة تعاين الجثة

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث مركز طامية إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع مهندس يدعى أحمد محمد عبد المنعم، بعدما دهسته سيارة مسرعة كانت ذاهبة لتزف عريسا في يوم عرسه، أثناء توقفه لشرب المياه من كولدير موجود في منطقة مقابر الروضة.

وتبينّ أنّ المهندس الشاب اعتاد زيارة المقابر في كل جمعة، لزيارة والديه والدعاء لهما، وقراءة القرآن، إلا أنّه شعر بالعطش فقام من أمام المقابر، وذهب إلى الكولدير لشرب المياه، وبينما يعبر الطريق للكولدير صدمته سيارة مسرعة فسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه، فيما فر سائق السيارة هارباً.

نقل الجثة للمشرحة

وعلى الفور، جرى الدفع بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة وإعداد تقرير بها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.