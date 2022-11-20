نشرة التنسيقية.. يوم رياضي مفتوح ومبادرة ولقاءات

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءاتها وجلساتها النقاشية وورش العمل والندوات مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وكذلك إطلاق المبادرات المختلفة لكل الفئات، وأيضًا الاستماع للآراء والمقترحات ومناقشة التحديات، المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وترصد «الوطن» آخر جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال تواجد أعضائها في الفعاليات المختلفة.

نشاط التنسيقية في محافظة الجيزة

نظم النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فاعلية رياضية مشتركة بين حزب «التجمع» بالبدرشين، ونواب وشباب التنسيقية.

وشارك في اليوم الرياضي المفتوح الذي نظمته التنسيقية، الشباب والفتيات والأطفال؛ بداية من عمر 10 سنوات وحتى 35 عامًا.

وشهدت الفعالية، مباراة لكرة القدم للفتيات، ومباراة أخرى للأطفال، وثالثة بين نواب التنسيقية وأعضائها وشباب مركز وقرى البدرشين.

وشهد اليوم الرياضي، تكريم الكابتن محمود المتناوي بطل إفريقيا في المصارعة، والكابتن ياسر عاشور بطل مصر في رياضة الكونغ فو، فضلًا عن عدد من الأطفال والفتيات والشباب الحاصلين على مراكز متقدمة في مختلف الرياضات.

انطلاق مرحلة جديدة من مبادرة ابني ادبيا

انطلقت مرحلة جديدة لمبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «ابني أديبا» والتي تهدف لتنمية مواهب الأطفال الفنية، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة في تعليم الأطفال الكاتبة الأدبية والجرافيكس، التي استمرت شهرين.

وأظهر الأطفال إبداعًا خلال أول محاضرة رسم تعلموا خلالها أساسيات رسم عناصر من الطبيعة كتمهيد لعدة محاضرات وورش عمل مكثفة لتنمية كل المواهب الفنية للأطفال.

لقاءات مع الأحزاب

التقى وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من قيادات وأعضاء حزب الريادة، في مقر الحزب، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة، التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، للحوار الوطني مع كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء، أهم الملفات المطروحة من حزب الريادة في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية، التي أقرّها مجلس أمناء الحوار الوطني.

كما التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قيادات حزب الإصلاح والنهضة، في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.