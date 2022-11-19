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«التنسيقية» تلتقي قيادات حزب «الريادة» للنقاش في قضايا الحوار الوطني

كتب:

حسام حربى
08:52 م | السبت 19 نوفمبر 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من قيادات وأعضاء حزب الريادة، في مقر الحزب، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة، التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، للحوار الوطني مع كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

ملفات الحوار 

وتناول اللقاء، أهم الملفات المطروحة من حزب الريادة في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية، التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني.

تعزيز الحوار السياسي 

ويأتي هذا اللقاء، في إطار حرص التنسيقية، على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

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بقلم حسام حربى