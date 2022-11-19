«التنسيقية» تلتقي قيادات حزب الإصلاح والنهضة.. والحوار الوطني يتصدر النقاش

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قيادات حزب الإصلاح والنهضة ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني مع كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

لقاء مع قيادات حزب الإصلاح والنهضة

تناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الإصلاح والنهضة في الحوار الوطني، في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

مناقشات التنسيقية ضمن الحوار الوطني

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.