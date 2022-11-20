شكري: COP27 الأكثر حضورا بين قمم المناخ بـ66 ألف مشارك

قال سامح شكري وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ COP27، إنّ القمة شهدت مشاركة أكبر عدد من الحضور في مثل هذه القمة، حيث حضرها أكثر من 66 ألف مشارك، موجّها الشكر للأجهزة الأمنية التي أمّنت المشاركين وحفظت قدرتهم على المساهمة الكاملة في الفعاليات، فضلا عما أتاحته شرم الشيخ من مناخ ووسائل للترفيه.

قمة COP27

وأكد شكري، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن، أنّ المهمة كانت صعبة وشهدت الكثير من التحديات التي تتصل بالتوافق والتعامل مع الطموحات، فضلا عن بعض التحفظات التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار، حيث يجب أن يشعر كل الأطراف بالاستفادة من العمل.

وتابع رئيس COP27، أنّ الرئاسة المصرية للقمة انتهجت مسارا يتيح مشاركة الأطراف كافة، كما يتيح استمرار المشاورات من خلال الدور الجوهري الذي اطّلع به الوزراء المشاركين، ممن دعموا الرئاسة لإتاحة الفرصة والاستماع للآراء، موضحا أنّ رئاسة القمة أخذت على عاتقها الاستماع إلى تقارير الأطقم الوزارية، وفتح المجال بعقد اجتماعات متواصلة على مدار الساعة، للاطلاع على آراء المجموعات التفاوضية واستخلاص نقطة التوافق التي تراها الرئاسة تلبي الحد الأدنى لطموحات ومصالح الوفود.