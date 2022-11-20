تطورات إصابة حمدي فتحي في الأهلي.. ومحاولات للحاقه بمباراة المقاولون

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي في الأهلي، عن تطورات إصابة حمدي فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، مؤكدا أن إصابة اللاعب في العضلة الخلفية، وتسببت في استبعاده من المباراة الودية لمنتخب مصر أمام بلجيكا خوفًا من تفاقمها.

وأوضح المصدر: «اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد خلال مران الأهلي غدًا، نظرًا لحصول الفريق على راحة من التدريبات اليوم، وسيجري أشعة، وبناءً عليها سيتحدد مدى جاهزيته لمباراة المقاولون العرب».

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