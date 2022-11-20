تجديد حبس صيدلانية وعاملين 45 يوما في قضية وفاة الطفلتين «إيمان» و«سجدة»

أصدر قاضي المعارضات بمنيا البصل في الإسكندرية، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد حبس صيدلانية واثنين من العاملين لديها لمدة 45 يوما أخرى احتياطيا، وذلك على ذمة التحقيقات في قضية وفاة الطفلتين «إيمان» و«سجدة».

ووجهت النيابة العامة للمهتمين الأخيرين تهمة مزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، واتهام العاملة بإعطاء الطفلتين إيمان وسجدة المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

تفاصيل قضية الطفلتين «إيمان» و«سجدة»

كان النائب العام تلقى بلاغا من والدة الطفلتين المجني عليهما، مفاده وفاة ابنتيها إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملة بها بالتسبب في وفاتهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المُبلِّغة شهدتْ أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا مثيلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج المثيل.

عقار مثيل تسبب في وفاتهما

وفي الصيدلية حقنت عاملة الطفلتين بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.

واتخذت النيابة حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير.