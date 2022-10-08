أول تحرك برلماني بشأن واقعة وفاة «طفلتي مينا البصل» بسبب حقنة

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة بشأن واقعة وفاة الطفلتين «إيمان وسجدة» بالإسكندرية والمعروفة إعلاميًا باسم «طفلتي بمينا البصل»، إذ فارقت الطفلتان الحياة بعد حقنهما بعقار داخل صيدلية، ومزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص.

واقعة وفاة طفلتي منيا البصل

ووصف «مهني»، واقعة وفاة طفلتي مينا البصل، بأنها تجسيد للاستهتار وعدم الرقابة والاستخفاف بحياة الأطفال، متسائلًا كيف يجري مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص داخل إحدى الصيدليات، وإعطاء عقاقير وحقن وأدوية دون رقابة أو تفتيش من وزارة الصحة والجهات المعنية، مضيفًا أن مصر تشهد حالة من الفوضى بشأن صرف الأدوية الخاصة بعلاج المرضى؛ بسبب صرف الصيدلي للأدوية بدون روشتة من الطبيب، معتمدًا على التجربة دون الدراسة التي تعمق فيها الطبيب المختص، بالإضافة إلى صرف بدائل أخرى عن الأدوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض.

نائب: يجب منع صرف الأدوية دون روشتات طبية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن معظم الصيادلة يرتكبون مخالفات جسيمة، أبرزها فتح صيدلية والحصول على ترخيص بشأنها دون البقاء بها، بمعنى أن الأغلبية العظمى يعتمدون على أشخاص بعيدين عن مجال الصيدلة أو الطب نهائيًا، وهؤلاء يستقبلون المرضى ويصرفون روشتات وأدوية ولا يعلمون شيئًا عنها سوى كونهم يعرفون القراءة والكتابة، مشددًا على ضرورة منع صرف الأدوية دون روشتات طبية صادرة من أطباء، وعلى الحكومة التحرك سريعًا لمنع تداول مثل هذه الحقن والأدوية دون استشارة الطبيب.