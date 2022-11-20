تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، نشاطاً ملحوظاً في استقبال السفن وصولاً ومغادرة، وكذلك تداول البضائع العامة والمتنوعة.

11 متراكية على مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، اليوم الأحد، عددها 11 سفينة، وجرى تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و525 شاحنة و50 سيارة.

حركة الصادرات اليوم بلغت 7000 طن

وذكر البيان الصادر عن هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة الواردات بلغت 4000 طن بضائع، 249 شاحنة و35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 276 شاحنة و15 سيارة.

مغادرة السفينتين دليلة والحرية مينا سفاجا وتداول 2000 طن بضائع بنويبع

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين دليلة والحرية 2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة بوسيدون إكسبريس، كما جرى تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و168 شاحنة بميناء نويبع إذ يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة سينا.

فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1031 راكبا بموانيها.