ضبط طن نحاس داخل مصنع «سحب أسلاك كهربائية» بدون ترخيص بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض (صاحب مصنع سحب أسلاك كهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع أسلاك الكهرباء مجهولة المصدر مستخدماً خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على ( 86 لفة سلك نحاس "منتج نهائى" – أكثر من 1 طن نحاس "مواد خام" – عدد من أدوات وماكينات التصنيع) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.