ضبط 1.2 طن كبدة فاسدة في مخزن بمنطقة المرج

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالقاهرة .

وقال بيان لوزارة الداخلية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لتجهيز وتقطيع الكبدة المستوردة كائن بدائرة قسـم شرطـة المرج بالقاهرة لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (كبدة) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على 1,250 طن مواد غذائية "كبدة مجمدة" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.