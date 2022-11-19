ضبط 2 طن لحوم مجهولة المصدر بأحد مطاعم الجيزة.. والنيابة تحجز المدير المسؤول

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحجز مدير مخزن لمطعم وجبات سريعة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، ضبط بحوزته 2 طن دهون وكبدة ولحوم مفرومة، مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، وقررت النيابة التحفظ على المضبوطات، وكلفت مفتش الصحة بالكشف عليها وإعداد تقرير.

التحريات الأولية

وفقا للتحريات الأولية لضباط مباحث التموين بالجيزة، أن أحد المطاعم استخدم لحوم مجهولة المصدر في إعداد الوجبات السريعة، وخلال حملة أمنية استهدفت المخزن الخاص بالمطعم، تم ضبط المدير المسئول عنه، وعثر على 2 طن و50 كيلو «دهون بقرية مجمدة- كبدة مجمدة- مفروم لحوم»، معبأة داخل عبوات دون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التى أمرت بما سبق.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي أحمد علي لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات فى مادته 116، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.