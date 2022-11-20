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مراسل قناة القاهرة الإخبارية: أزمة الطاقة تهدد مصانع أوروبا بالإغلاق

كتب:

يارا أشرف
12:11 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
سلامة عطا الله، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل

سلامة عطا الله، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل

قال سلامة عطا الله، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بروكسل، إن عددا من المصانع في أوروبا مهددة بالإغلاق بسبب أزمة الطاقة، موضحا في رسالة على الهواء مباشرة، أن «بعض هذه المصانع ستضطر إلى الإغلاق، حال حدوث نقص في إمدادات الكهرباء، ما يحمل الدول تعويضات مالية لهذه المنشآت الصناعية».

وأشار إلى أن الظروف الحالية تدفع المصانع في أوروبا إلى البحث عن خطط مستقبلية بديلة، خاصة مع التوقعات باستمرار أسعار الطاقة في الارتفاع لسنوات.

وأضاف أن 10% من المصانع في ألمانيا تفكر جديًا في ترك القارة الأوروبية، والذهاب إلى بلدان أخرى تكون فيها أسعار الطاقة مناسبة ومشجعة على استمرار عمليات التصنيع.

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بقلم يارا أشرف