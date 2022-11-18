«رمان أسيوط».. البداري الأولي في زراعته والمنفلوطي يغزو الخليج وأوروبا

تتصدر أسيوط محافظات مصر في زراعة الرمان، ووصلت أصداء المحافظة في زراعة الرمان إلى العالمية حيث تصدر كميات كبيرة للعديد من الدول حول العالم، في مقدمتها السعودية والإمارات والكويت في منطقة الخليج العربي، ومن بعدها الأسواق الأوروبية.

منفلوط أول مركز بدأ زراعة الرمان

وقال محمد يسري، مزارع رمان بـ مركز البداري بمحافظة أسيوط، إن المحافظة هي الأولي على مستوي الجمهورية في زراعة أشجار الرمان، وجاءت البداية من مركز منفلوط، قبل مئات السنين، حتى أن الباعة الجائلين وكبار التجار يروجون للرمان بإطلاق اسم رمان منفلوطي، في الوقت الذي يتصدر فيه مركز البداري زراعة الرمان على مستوي محافظة أسيوط، ثم توسعت زراعته لتشمل جميع مراكز المحافظة تباعا.

الخليج أكبر سوق للرمان المنفلوطي

وأضاف، أن مزارعو الرمان حققوا مكاسب معقولة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية حيث زادت عمليات التصدير للخارج وخاصة دول الخليج العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات والكويت، تليها عدة دول أوروبية، ومع ارتفاع سعر الدولار، حقق الرمان مكاسب مرضية للمزارعين، ووفر فرص عمل للكثير من الشباب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال خالد عبد الناصر، مزارع رمان من مركز منفلوط بشمال محافظة أسيوط، إن مناخ المحافظة يتناسب مع زراعة الرمان لذا فهي الأعلى في زراعته وإنتاجه، مشيرا إلي أن عمليات جني المحصول تبدأ مطلع شهر سبتمبر من كل عام وتستمر حتي نهاية نوفمبر، منوها بأن هناك مساحات كبيرة تم زراعتها بالرمان في الظهير الصحراوي الغربي والشرقي خلال السنوات الأخيرة، ما جعل أسيوط هي الأولي في زراعته علي مستوي الجمهورية، لافتا أن إنتاجية الفدان الواحد تتراوح بين 15 و22 طنا من الرمان، ويضم مركز البداري أكبر مساحة منزرعة بأشجار الرمان في صعيد مصر.