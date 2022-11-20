18 قافلة إنسانية لاستخراج أوراق ثبوتية وبطاقات رقم قومي بـ9 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد 18 قافلة مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم الخدمات للمواطنين، من «بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة»، بنطاق محافظات «الإسكندرية، والقاهرة، والجيزة، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وكفر الشيخ، والمنيا»، حيث أسفرت القوافل عن استخراج 6672 بطاقة رقم قومي، و15421 مصدرا مميكنا.

وتقرر استمرار عمل القوافل اعتبارا من يوم 19/11/2022، واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

طلبات الخط الساخن

كما واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث جرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 519 بطاقة رقم قومي، و295 مصدرا مميكنا.

مأموريات للحالات الإنسانية

وواصلت إدارة الإعلام والعلاقات بالقطاع الاستجابة لالتماسات أسر الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ18 حالة إنسانية في المنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما جرى إيفاد مأمورية فورية لنزلاء إحدى دور رعاية الأيتام ذوي الهمم، واستخراج 6 بطاقات لعدد من نزلاء الدار بالمجان.

وجرى إيفاد مأمورية استجابةً لالتماس أحد المواطنين، حيث جرى إنهاء إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي لشقيقته «مسنة» بقسم الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، مجانا مراعاة لظروفها الصحية، كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات فنية وقانونية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية والجهات الحكومية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث جرى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ317 مواطنا.

تجديد بطاقات الرقم القومي

ونسّق مركز إصدار القطاع بمحافظات «المنوفية، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة»، مع الجهات المعنية، بإيفاد مأموريات فنية وقانونية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمراكز وقرى «بندر دمنهور، وأبو حمص، ووادي النطرون بالبحيرة، وحي غرب، وحي الجمرك بالإسكندرية، وأشمون، وإدفو، وأبو صير في بني سويف»، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث جرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ2408 مواطنات.

وواصلت إدارة خدمة المواطنين بالقطاع، استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لكبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، حيث جرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ191 مواطنا ومواطنة.