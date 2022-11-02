خطوات حجز موعد فحص طبي لذوي الاحتياجات الخاصة على منصة الأحوال المدنية

اعتمدت مصلحة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها قبل إجراء الفحص الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتستعرض «الوطن» الاشتراطات التي وضعتها المصلحة في صدر منصتها الإلكترونية في السطور التالية:

شروط الحصول على الخدمة

- في حالة طلب الفحص الطبي، يجب ألا يكون مر عليه أكثر من عام.

- بعض الخدمات تتطلب إجراء بحث اجتماعي.

- في حال استدعت الحاجة لإجراء بحث اجتماعي، فلابد أن يكون ساريًا لمدة ستة أشهر.

- ضرورة الإطلاع على اجراءات الخدمات للتأكد من ضرورة إجراء البحث الاجتماعي من عدمه.

- الأطفال تحت سن 18 سنة لا يحق لهم التقدم للحصول على الخدمات بأنفسهم، ويتعين على أحد الأبوين أو الوصي تقديم الطلب نيابةً عن الطفل.

- سيُسأل الوالد الوصي عن عمر الطفل لتحديد مدى أحقيته في الحصول على الخدمات.

خطوات حجز موعد طبي لذوي الاحتياجات الخاصة

ولحجز موعد طبي لإجراء الفحص لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد مطابقتهم لاشتراطات منصة الأحوال المدنية، عليهم إدخال بيانات تطلبها المنصة وهي كالتالي:

- الدخول على منصة الأحوال المدنية من هنا.

- اختيار الخدمات التالية أعلى الصفحة الرئيسية.

- الموافقة على الاشتراطات والضغط على أبدأ.

- إدخال عمر الشخص أو الذي تقدم بالنيابة عنه في حال الأطفال أقل من 18 سنة؟

- الإجابة على سؤال هل أنت من عملاء الضمان الاجتماعي أم لأ؟

- ما نوع الإعاقة التي يعاني منها الشخص الذي تود التقديم نيابةً عنه.