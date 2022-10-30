قوافل الأحوال المدنية تستخرج 6219 بطاقة رقم قومي بـ10 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا، لتقديم الخدمات للمواطنين، ومنها استخراج بطاقات رقم قومي، ومُصدرات مُميكنة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا وكفر الشيخ والأقصر والمنيا، وأسفرت عن استخراج 6219 بطاقة رقم قومي و15431 مصدرا مميكنا.

قوافل في محافظات الجمهورية

وتقرر تستمرار عمل القوافل بمحافظات «القاهرة – الإسكندرية – المنوفية – الجيزة – الغربية – القليوبية – كفر الشيخ – قنا – المنيا» بعد توافد المواطنين، وإضافة قافلة جديدة بمحافظة القاهرة أمام سجل مدني دار السلام، اعتبارا من يوم 29/10/2022.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة 15340، لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية 15341، لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

استخراج بطاقات الرقم القومي

وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، حيث أسفرت عن استخراج وتوصيل 241 بطاقة رقم قومي، و475 مصدرا مميكنا، وإيفاد مأموريات لـ9 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية – الجهات الحكومية)، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث جرى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ260 مواطنا.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظتى (المنوفية - الشرقية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (أشمون – تلا– منيا القمح – الحسينية – مشتول) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إ

وجرى استخراج وتجديد 958 بطاقة رقم قومي، بمركز إصدار القطاع بمحافظتي المنوفية والشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمراكز وقرى (أشمون – تلا– منيا القمح – الحسينية – مشتول).