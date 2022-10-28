7 خدمات تقدمها الأحوال المدنية «أونلاين» بعيدًا عن الزحام

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية في العباسية عن إتاحة خدماتها الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية أو مصر الرقمية «أونلاين»، وذلك للتخفيف على المواطنين والمساهمة في القضاء على طوابير الزحام داخل مقرات السجل المدني، وبحسب بيان صادر عن الأحوال المدنية تم إتاحة جميع الخدمات عن طريق المنصة الإلكترونية والبريد أيضًا.

خدمات الأحوال المدنية أونلاين

الوطن تستعرض للقراء خدمات للمواطنين السبع المقدمة من قبل الأحوال المدنية وهي كالتالي:

- شهادة الميلاد

- شهادة الوفاة

- بطاقة الرقم القومي

- وثيقة الزواج

- وثيقة الطلاق

- قيد عائلي

- ترجمة الوثائق

طرق استخراج 7 خدمات إلكترونية

وتتلخص طرق استخراج 7 خدمات إلكترونية عن طريق الإنترنت أو الاتصال بالخط الساخن بالبريد في الآتي:

- اتصل على رقم الخط الساخن للسجل المدني المعلن وهو 16582

- تحديد مكان استلام الوثيقة المستخرجة عن طريق البريد للوصول إلى المنزل أو أي مكان آخر.

- في حالة استخراج الوثائق أونلاين يجب الدخول على منصة الأحوال المدنية سواء كانت بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد أو غيرها.

- اختيار نوع الخدمة من الخدمات السبع المقدمة من الأحوال المدنية.

- إدخال البيانات الشخصية حسب المستندات والأوراق الرسمية.

- تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال الوثيقة عليه.

- لا يتم إصدار البطاقة للمرة الأولي بل يجب التوجه إلى السجل المدني الأقرب إلى محل السكن.