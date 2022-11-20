مصرع شاب في حادث سير بالدقهلية.. «لسه خاطب من شهرين»

خيَّمت حالة من الحُزن على مركز شربين بمحافظة الدقهلية، عقب مصرع مهندس شاب يُدعى «دواد عبد الغني»، البالغ من العُمر 25 عاماً، في حادث سير، ما تسبب في صدمة بين أصدقائه وزملائه.

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الشاب الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

صدمة بين الأهالي لرحيل الشاب

وودع أبناء قرية كفر الدبوسي، التابعة لمركز شربين، جثمان الشاب الراحل، حيث أدوا عليه صلاة الجنازة بأحد مساجد القرية، قبل أن يصلوا به إلى مثواه الأخير في مدافن الأسرة بالقرية، وذلك وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظراً لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة وحُسن الخلق.

وقال المهندس أيمن المغازي، صديق الشاب المتوفى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المهندس «دواد عبد الغني» لقي مصرعه نتيجة حادث سير بعد سقوط سيارته في ترعة الساحل أمام قرية ديسط على طريق «المنصورة - شربين» السريع، حيث توفي في الحال، وتم تشييع جثمانه.

احتفل بخطوبته منذ أقل من شهرين

وأضاف «المغازي»، إن المهندس الراحل احتفل بخطوبته منذ أقل من شهرين، وكان سعيداً جداً بها، متابعاً: «ملحقش يفرح، كان بيجهز شقته، وكان نفسه يفرح ويتجوز، وكُنا كُلنا نفسنا نفرح بيه بس عُمره كده، وربنا يعوضه في جنته».

وتابع: «الناس كلها زعلانة على دواد، وعلى أدبه وأخلاقه، لأنه عُمره ما زعل حد منه، وطول عُمره خدوم أوي، وصاحب صاحبه بجد، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وخطيبته الصبر والسلوان».

تفاصيل الحادث

كان طريق «المنصورة - شربين» شهد وقوع حادث مأساوي، حيث لقي شاب مصرعه إثر سقوط سيارته في ترعة أمام قرية ديسط التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من أهالي قرية ديسط بسقوط سيارة ملاكي في ترعة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف، وتم انتشال السيارة تحمل أرقام «د هـ ط5931»، ملاكي الدقهلية، وبالفحص تبين مصرع سائقها بعد اختلال عجلة القيادة في يده وسقوط السيارة في الترعة، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.