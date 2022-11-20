مصرع شاب سقط من أعلى سقالة في الدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادثين منفصلين بدائرة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، حيث سقط الأول من أعلى سقالة حال عمله في أعمال المحارة بعدما اختل توازنه وسقط من الدور الأول على الأرض مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، في الحادث الآخر أصيب شاب في قرية برمبال الجديدة، بإصابات خطيرة نتيجة سقوطه على سلم منزله وتبين أنه يعاني من مرض ضمور العضلات في الرجلين وتعثرت قدماه وسقط أثناء خروجه من المنزل.

مصرع شاب

تلقى مأمور مركز شرطة منية النصر إخطارا من إدارة تأمين المستشفيات بوصول عمر محمد إبراهيم، 20 عاما مبلط، ومقيم ببندر منية النصر، إلى مستشفى المنصورة الدولي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود جرح قطعي في الرأس، وسحجات أسفل الأنف وتحت العين اليمني ادعاء سقوط من علو، وتوفي عقب وصوله للمستشفى، والجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال ماجدة أحمد إبراهيم، والدة المتوفى، في محضر الشرطة، أكدت أنه حال قيام نجلها المتوفى بأعمال البلاط، بمنزل قرية ميت الخولي مؤمن دائرة المركز بالطابق الأول، واختل توازنه وانزلقت قدماه فسقط أرضا من أعلى السقالة، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته ولا تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك محضر 5713 لسنة 2022 إداري مركز منية النصر.

إصابات خطيرة لسقوط مريض ضمور عضلات

وفي حادث آخر أصيب إبراهيم فوزي محمد، 36 عاما عامل عادي، مقيم في قرية برمبال الجديدة، وجرى نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي، وبالكشف الطبي تبين وجود اشتباه نزيف بالمخ وكشر بالجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وتورم بالعين اليسرى ادعاء سقوط على الأرض، والحالة العامة سيئة، وجرى تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لعرضه على استشاري مخ وأعصاب.

وبسؤال شقيقه السيد فوزي محمد، 40 سنة عامل، في محضر الشرطة، قرر بأن شقيقه المصاب يعاني من مرض ضمور في العضلات والأعصاب بالقدمين اليمني واليسرى، فسقط أرضا أثناء خروجه من المنزل بعدما تعثرت قدماه واختل توازنه مما أدي إلى حدوث إصابته

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار موالاة الاستعلام عن حالة المصاب.