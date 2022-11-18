حملة على محتكري الأرز بـ3 مراكز في الدقهلية: ضبط 107 أطنان «أبيض وشعير»

كافحت مديرية تموين الدقهلية التخزين غير الشرعي لمحصول الأرز الشعير والاتجار به في السوق السوداء لمنع استغلال المواطنين وجرى ضبط 50 طن أرز شعير في مصانع غير معتمدة، علاوة على 57 طن أرز أبيض، بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء

خرجت الحملات تحت إشراف على حسن، مدير عام شؤون التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وضمت إيهاب رجب من مأموري الضبط القضائي بالمديرية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث تموين الوزارة ومباحث تموين الدقهلية وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية.

ضبط العديد من مضارب الأرز غير معتمدة

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من مضارب الأرز غير المعتمدة المرور بناحية مراكز «دكرنس والجمالية ومحلة دمنة» وبحوزتهم كمية إجمالية وقدرها 50 طن أرز شعير حصاد موسم 2022 ، كما تم ضبط 2280 شيكارة أرز أبيض زنة الشيكارة 25 كيلو جرام بكمية إجمالية وقدرها 57 طن أرز أبيض، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توريد 70 ألف طن شعير في الدقهلية

قال المهندس شريف صليب مسؤول منظومة توريد القمح والأرز بالدقهلية، إن إجمالي الكميات الموردة من الأرز الشعير إلى جهات التخزين الرسمية في المحافظة بلغت 70 ألف 694 طنا منذ بداية التوريد، مؤكدا استمرار فتح باب التوريد في كافة المواقع على مستوى المحافظة وتوريد طن عن كل فدان بالأسعار المعلنة من وزارة التموين.

وشدد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار توجيه الجهود الرقابية على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وأن الحملات ستتواصل خلال الفترة القادمة في كافة مراكز الدقهلية.