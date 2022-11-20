تنفيذ 6 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة في الإسكندرية

نفذت حملة مكبرة تابعة لمحافظة الإسكندرية 6 قرارات إزالة بطريق «عبد القادر - البتروكيماويات»، عبارة عن بناء دور أرضي محاط بسور، وكذلك أعمال بناء دور أرضي محلات، فضلا عن بناء أسوار خارجية، ودور أرضي، وسور خارجي، إضافة الى أسوار وغرفة دور أرضي، وتم ازالة تلك المخالفات بالكامل، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتمكنت حملة شنها حي ثان العامرية، برئاسة محارب هيلع، من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في الكينج بحري، عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض وجرى إزالتها بالكامل.

إيقاف أعمال بناء مخالف في حي أول المنتزه

ونفذ حي أول المنتزه، برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بعزبة المراغي، حيث جرى إزالة سور من الطوب وإيقاف أعمال حفر داخل العقار الكائن 2 شارع مسجد الصفا خلف مدرسة العصافرة الأبتدائية في سيدى بشر بحري، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة.

مواصلة الحملات والمتابعة الميدانية

وبحسب بيان المحافظة، اليوم الأحد، تواصل الاجهزة التنفيذية على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف، واتخاذ كل الاجراءات القانوينة الرادعة.