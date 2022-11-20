مستشارة بالاتحاد الأوروبي لـ قناة القاهرة الإخبارية: إنشاء صندوق الخسائر إنجاز لـcop27

قالت الدكتورة شادن دياب، مستشارة معتمدة للتغيرات المناخية والبيئة للاتحاد الأوروبي، إن الإعلان عن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار نجاح كبير لقمة المناخ cop27، وذلك مقارنة بالقمم المناخية الأخرى، موضحة: «قمة شرم الشيخ تقدم تاريخي بالنسبة للقمم الأخرى، حيث سننشئ صندوقا لتعويض الخسائر، وأن تعترف الدول الصناعية الكبرى بالضرر الذي سببته للدول النامية».

إنشاء صندوق التمويل خطوة كبيرة وتاريخية

وأضافت «دياب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: «صندوق التمويل الأخضر جرى تخصيصه لمعالجة التغيرات المناخية في أوروبا مهم جدا، وهناك خطوات واضحة ودقيقة يجب على الجميع السير وفقا لها، ثم لاحقا سيكون العمل بالآليات والبنود والتفسير فيما يتعلق صندوق الخسائر والأضرار».

وتابعت المستشارة المعتمدة للتغيرات المناخية والبيئة للاتحاد الأوروبية، أن هناك العديد من البنود التي سيتم توضيحها لاحقا، لكن إنشاء الصندوق خطوة كبيرة وتاريخية، لأنها تمثل اعترافا أخلاقيا وقانونيا بالأضرار التي سببتها الدول الكبرى، وبعد ذلك سيأتي الدور على مرحلة وضع القانون والسياسات والأنظمة لهذا الصندوق، وتعيين هيئة مشرفة عليه.

الاتفاق على إنشاء الصندوق سيكون ملزما

وأكدت: «سأظل متفائلة، إذ أن قمة باريس تم التعهد بإعطاء ما يسمى بالتعويضات المالية، ولكن اليوم، فإن الاتفاق على إنشاء هذا الصندوق سيكون ملزما، وكان هناك أحاديث طويلة عن دور الصين وأمريكا في دعم هذا الصندوق، وهناك وعود من قبل بعض الدول الاوروبية لتمويله، ويجب الاتفاق على الدول الداعمة والدول التي تستلم المساعدات بصور مختلفة مثل الاستثمارات في البنية التحتية وآليات مقايضة الديون البيئية التي تعتبر من أهم الموضوعات التي تم طرحها في ثمانينيات القرن الماضي».