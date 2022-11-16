وزير البترول: مصر والاتحاد الأوروبي يتشاركان في تحقيق أهداف اتفاقية باريس

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر والاتحاد الأوروبي تشاركان في رؤية استراتيجية واحدة للتعاون والاحتياج إلى تسريع الإجراءات لتحقيق الأهداف المرتبطة باتفاقية باريس، وفي ضوء هذا فإننا سنوقع اليوم مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد بهدف العمل معا لتطوير الإنتاج والاستهلاك والتجارة في الهيدروجين المتجدد ومشتقاته.

الملا: يجب خلق تضامن واكتساب خبرة وموارد لمواجهة تغير المناخ

وأضاف «الملا»، خلال كلمته بإحدى جلسات «يوم التنوع البيولوجي»، ضمن فاعليات قمة المناخ (COP27) في شرم الشيخ: «مذكرة التفاهم تؤكّد أهمية التعاون بين مصر وأصحاب المصلحة المختلفين لخلق تضامن واكتساب الخبرة والحصول على الموارد والتكنولوجيات لتطوير الحلول لمواجهة تغير المناخ، لذلك مصر ستستمر في التعاون مع شركائها للاستفادة من الإمكانيات للهيدروجين، ودعم رؤيتها لكي تصبح مركز للطاقة منخفضة الكربون في المستقبل القريب».

الملا: المستقبل سيكون واعدا طالما استمرينا في التعاون

وتابع: «أود أنَّ أشكر كل الجهات الموجودة اليوم للالتزام الملحوظ والتعاون والمسؤولية باتجاه تحقيق رفاهية شعوبنا وحماية الاقتصاد والبيئة، أؤمن بأن المستقبل دائما سوف يكون واعدا طالما استمرينا في التعاون مع كل أصحاب المصلحة لتطوير الحلول المبتكرة لتحدياتنا المشتركة».