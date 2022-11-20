شاب يشعل النار في شقة بالمحلة انتقاما من فتاة بسبب فسخ الخطوبة

نجحت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، في كشف ملابسات نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الجمهورية، ما أسفر عن إصابة 4 أطفال باختناق وكسور في الجمجمة، وتلف محتويات الشقة بالكامل، وامتداد النيران إلى شقة أخرى.

وكشفت مصادر أمنية لـ«الوطن»، أن التحريات أثبت أن هناك شبهة جنائية في الحريق، وأن وراء الواقعة شاب يدعى «حسام»، 24 عاما، حاصل على مؤهل متوسط، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة، وأنه أضرم النيران في شقة تقطنها فتاة كانت خطيبته، وأنها قامت بإنهاء الخطوبة، وكان ذلك بدافع الانتقام منها ومن أسرتها بعد أن فشلت كل محاولاته إتمام الخطوبة.

إصابة الأطفال

وأوضحت المصادر الأمنية، أن الأطفال المصابين الأربعة كانوا في شقة فوق الشقة التي شهدت الحريق، وأن الدخان تصاعد من الشقة محل الواقعة، إلى الشقة الأخرى، وتصادف ذلك تواجد الأطفال.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد مكان اختباء المتهم، وتم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بهدف الانتقام من خطيبته وأسرتها بسبب رغبتهم في إنهاء الخطوبة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي للتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

عقوبة المتهم المتوقعة

وقال إسلام سليمان، المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة إشعال النيران بالعمد داخل المباني والشقق السكنية تصل إلى السجن المؤبد، طبقا لقانون العقوبات في المادة رقم 252، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، ويتم الحكم في تلك القضايا بحسب القيد والوصف.